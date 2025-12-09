Classifica Champions League LIVE | la posizione della Juve aggiornata
Ecco l'aggiornamento in tempo reale sulla classifica della Champions League, con un focus sulla posizione attuale della Juventus. Scopri le ultime novità e gli sviluppi più recenti riguardanti i risultati e la posizione dei bianconeri nel prestigioso torneo europeo.
Classifica Champions League, la posizione aggiornata per la Juventus in tempo reale: tutte le ultime novità. Il grande palcoscenico del calcio europeo torna a illuminarsi. Le luci della Champions League 202526 si sono accese per una nuova, avvincente stagione, ricca di aspettative e di sfide che si preannunciano epiche. Di seguito la classifica aggiornata con anche la Juve. I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE Classifica Champions League, gli aggiornamenti. Arsenal 15. Bayern Monaco 15. PSG 12. Inter 12. Real Madrid 12. Borussia Dormund 10. Chelsea 10. Sporting 10. Manchester City 10. Atalanta 10. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
