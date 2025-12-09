Classe di concorso A21 | come insegnare geografia negli istituti secondari di 2° grado con l’Università Link

La classe di concorso A21 permette di insegnare geografia negli istituti secondari di secondo grado. Per accedervi, è necessario soddisfare specifici requisiti formativi, tra cui il possesso di determinati esami e CFU. L’Università degli Studi Link offre percorsi formativi idonei per conseguire i requisiti richiesti, facilitando così l’ingresso in questa classe di concorso.

Per accedere alla classe di concorso A21 “Geografia negli Istituti Secondari di II grado”, il Ministero richiede il possesso di determinati esami e CFU conseguibili tramite appositi percorsi formativi tra i quali anche quelli dell’Università degli Studi Link. Requisito imprescindibile è aver conseguito una laurea in: Antropologia, Archeologia, Archivistica, Conservazione dei beni architettonici e ambientali, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it