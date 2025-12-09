Civitanovese ultima | Sarà decisivo il mercato
L’ultimo posto in solitaria è una sentenza che non lascia spazio ad alibi per una piazza come Civitanova. A margine dello 0-0 con il Montegranaro, complice l’inattesa vittoria del Chiesanuova sulla Fermana, le cose si sono complicate in casa rossoblù. Adesso la Civitanovese non è soltanto il fanalino di coda del girone, ma dista anche 5 punti dalla salvezza. E poco importa se la sua difesa è la migliore del girone (11 gol incassati), il dato delle realizzazioni risulta impietoso: appena 7 in 14 gare. Il solo Flavio Fofi della Fermana, ingaggiato alla vigilia della quarta giornata, ne ha realizzate 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
TUTTI I RISULTATI - Maceratese e Recanatese risalgono, Civitanovese ultima pur con la miglior difesa, complice l'impresa del Chiesanuova contro la corazzata... Vai su X
TUTTI I RISULTATI - Maceratese e Recanatese risalgono, Civitanovese ultima pur con la miglior difesa, complice l'impresa del Chiesanuova contro la corazzata Fermana. Spiccano Montecassiano, Cska Corridonia, Sarnano e Moglianese. Momento buio per l - facebook.com Vai su Facebook
Futuro della Civitanovese: Ultima settimana per l'offerta di Cosmo srl e Unyon - L’offerta economica messa in piedi dalla "Cosmo srl" e da "Unyon consorzio stabile Scarl" avrà scadenza fino a venerdì, poi se l’attuale patron ... Come scrive ilrestodelcarlino.it