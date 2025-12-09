CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid

9 dic 2025

SmartCityLife ha aperto il bando per la terza edizione del concorso Digital Art, pensato per valorizzare il rapporto tra il quartiere CityLife e la creatività delle nuove generazioni. Una chiamata rivolta ai talenti emergenti che porterà alla realizzazione di una nuova opera digitale destinata a entrare nel percorso artistico del Parco delle Sculture di CityLife. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

