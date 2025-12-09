CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid
SmartCityLife ha aperto il bando per la terza edizione del concorso Digital Art, pensato per valorizzare il rapporto tra il quartiere CityLife e la creatività delle nuove generazioni. Una chiamata rivolta ai talenti emergenti che porterà alla realizzazione di una nuova opera digitale destinata a entrare nel percorso artistico del Parco delle Sculture di CityLife. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dalle ?13.00 chiama il il dott. Fernando Marco Bianchi #dermatologo ospite di , ? ' - facebook.com Vai su Facebook
Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno firmato una clausola molto particolare: hanno fatto bene! donnapop.it
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com