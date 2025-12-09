Città delle Ombre

Today.it | 9 dic 2025

L'ispettore sospeso Milo Malart (Isak Férriz) è tornato in servizio in seguito all'apparizione un cadavere carbonizzato in un edificio progettato da Gaudí a Barcellona. Insieme alla subispettrice Rebeca Garrido (Verónica Echegui), dovrà risolvere questo macabro caso che ha colpito la capitale. 🔗 Leggi su Today.it

