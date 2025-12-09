Città della Pieve i funerali di Stefania Lutto cittadino per commemorarla e riflettere su questo dramma

Città della Pieve non ha dimenticato e non dimenticherà Stefania Terrosi, uccisa dall'ex compagno Antonio Iacobellis nell'abitazione condivisa dai due nella frazione di Po' Bandino. Nel giorno dei funerali - che si terranno alle ore 10:30 nella Chiesa Parrocchiale di Po’ Bandino - è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

