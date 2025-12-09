Città della Pieve i funerali di Stefania Lutto cittadino per commemorarla e riflettere su questo dramma
Città della Pieve non ha dimenticato e non dimenticherà Stefania Terrosi, uccisa dall'ex compagno Antonio Iacobellis nell'abitazione condivisa dai due nella frazione di Po' Bandino. Nel giorno dei funerali - che si terranno alle ore 10:30 nella Chiesa Parrocchiale di Po' Bandino - è stato.
Natale 2025 alla Rocca Medievale di Città della Pieve A Città della Pieve il Natale ha un luogo magico in cui tornare a meravigliarsi: la Rocca Medievale, che per tutto il periodo delle feste apre le sue porte a bambini e famiglie trasformandosi in un piccolo - facebook.com Vai su Facebook
Lutto cittadino a Città della Pieve per i funerali di Stefania Terrosi dopo il femminicidio di Po' Bandino - Città della Pieve continua a stringersi intorno alla famiglia di Stefania Terrosi, uccisa sabato con due colpi di pistola dall’ ex compagno Antonio Iacobellis con cui ancora conviveva nella sua casa d ... corrieredellumbria.it scrive
