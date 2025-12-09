Cis fermo e accordo di programma ignorato | bloccati tutti i progetti di transizione

BRINDISI - Una "verità semplice e documentata" contro le polemiche sterili. Il senatore Mario Turco, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione d'inchiesta sulle banche, ricostruisce la vicenda della transizione energetica di Brindisi svelando le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

