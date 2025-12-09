Cirò Marina un giorno per ascoltare la Calabria dell’olio e dei ricordi
Il 21 dicembre, Cirò Marina ospiterà la terza edizione del Forum “La Calabria Attraverso i Racconti”, un evento dedicato alla cultura dell’olio extravergine d’oliva. Un’occasione per scoprire storie, tradizioni e sapori di una terra ricca di storia e di passioni, attraverso incontri e testimonianze che celebrano l’identità calabrese.
Il 21 dicembre, nella antica cittadina crotonese di Cirò Marina, la terza edizione del Forum “La Calabria Attraverso i Racconti” riunirà persone, esperienze e sapori attorno a un tema centrale: l’olio extravergine d’oliva. Una giornata pensata per riscoprire il volto autentico della regione, attraverso storie condivise e un confronto diretto tra chi la vive e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
