Cirò Marina un giorno per ascoltare la Calabria dell’olio e dei ricordi

Il 21 dicembre, Cirò Marina ospiterà la terza edizione del Forum “La Calabria Attraverso i Racconti”, un evento dedicato alla cultura dell’olio extravergine d’oliva. Un’occasione per scoprire storie, tradizioni e sapori di una terra ricca di storia e di passioni, attraverso incontri e testimonianze che celebrano l’identità calabrese.

Il 21 dicembre, nella antica cittadina crotonese di Cirò Marina, la terza edizione del Forum “La Calabria Attraverso i Racconti” riunirà persone, esperienze e sapori attorno a un tema centrale: l’olio extravergine d’oliva. Una giornata pensata per riscoprire il volto autentico della regione, attraverso storie condivise e un confronto diretto tra chi la vive e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Cirò Marina, un giorno per ascoltare la Calabria dell’olio e dei ricordi

Non solo movida: “Centro Vivo" anima di giorno Piazza Marina e dintorni

Giorno 8 Dicembre il cuore di Ciró Marina si illumina di luci, suoni e profumi natalizi. Il borgo marinaro si trasforma in un vero e proprio villaggio incantato. Tra il rumore delle onde del Mare immerso nel Borgo, l’Albero di Natale, tra cori di bambini e Gospel. 8 d - facebook.com Vai su Facebook

Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOglio @paoladelusa Vai su X