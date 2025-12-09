Gli album dal vivo rappresentano molto più di una semplice registrazione di un concerto: sono documenti culturali, testimonianze storiche e ritratti emotivi di un artista nel suo rapporto più diretto con il pubblico. In sala d’incisione tutto è controllato: editing, sovraincisioni, perfezione sonora. Dal vivo, invece, emergono energia, imperfezioni, improvvisazioni, cioè l’essenza reale del musicista. Ovviamente quando di tratta di veri album live, non di prodotti “plastificati”, manipolati o “aggiustati” ex post in studio di registrazione. Dischi come The Who live at Leeds, James Brown – Live at the Apollo, Deep Puprple – Made in Japan, Queen – Live Killers, Led Zeppelin – The song remains the same, Bob Marley & The Wailers – Live!, Peter Frampton – Comes alive! sono storia della musica, fotografie musicali di un’epoca e raccontano l’essenza di artisti e band nella dimensione più potente e adrenalinica, quella del palcoscenico. 🔗 Leggi su Panorama.it

Cinque album dal vivo da regalare a Natale: da Vasco a David Gilmour