Cinguettii diffide ultimatum accordi privati | l' estate in cui l' Inter voleva Salah

Nel 2015, un'intensa trattativa tra Inter e Fiorentina coinvolse l'egiziano Mohamed Salah, al centro di una complessa vicenda di cinguettii, diffide e accordi privati. La saga, che durò tutta l'estate, vide i nerazzurri fortemente interessati al talento di Salah, prima che il giocatore tornasse al Chelsea dopo un lungo tira e molla.

Nel 2015 i nerazzurri e la Fiorentina diedero vita a una lunga telenovela per l'egiziano, che alla fine si liberò dalla Viola, rientrò al Chelsea. e andò alla Roma.

