Cina il porto di Yangpu accelera costruzione hub di spedizioni internazionali

9 dic 2025

Il porto di Yangpu in Cina sta intensificando i lavori per diventare un importante hub di spedizioni internazionali. Questa accelerazione mira a rafforzare la posizione strategica del porto nel commercio globale, favorendo connessioni più efficienti e sostenibili. Un passo decisivo verso lo sviluppo di un gateway marittimo di rilevanza internazionale.

