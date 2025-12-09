Cina il porto di Yangpu accelera costruzione hub di spedizioni internazionali
Il porto di Yangpu in Cina sta intensificando i lavori per diventare un importante hub di spedizioni internazionali. Questa accelerazione mira a rafforzare la posizione strategica del porto nel commercio globale, favorendo connessioni più efficienti e sostenibili. Un passo decisivo verso lo sviluppo di un gateway marittimo di rilevanza internazionale.
