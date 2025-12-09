Cina cucciolo di cane da pastore sfida la neve per radunare le pecore

Un cucciolo di cane da pastore in Cina dimostra coraggio e determinazione affrontando le intense nevicate per radunare le pecore, mostrando il suo spirito di collaborazione e dedizione al lavoro. Questa scena affascinante mette in luce il legame tra l'uomo e il cane, e la tenacia degli animali nelle condizioni più difficili.

