Cicogna nera arriva a Parma L'ornitologo | Raro vederla in Italia in inverno
La rara cicogna nera è riapparsa a Parma. Secondo l'ornitologo Rosario Balestrieri è sempre più presente in Italia dove alcuni esemplari svernano e nidificano: "È un trend in crescita". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dalla Sila importanti aggiornamenti ornitologici grazie all’impegno del GLC LIPU SILA. Dal Regolo, al Gruccione, al Picchio rosso mezzano, all’Aquila reale, alla Cicogna nera, alla Sterna maggiore più altre specie d’interesse comunitario. Il Gruppo Locale di - facebook.com Vai su Facebook
Cicogna nera arriva a Parma. L’ornitologo: “Raro vederla in Italia in inverno” - Secondo l'ornitologo Rosario Balestrieri è sempre più presente in Italia dove alcuni esemplari svernano e ... Secondo fanpage.it
