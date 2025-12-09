Cicogna nera arriva a Parma L'ornitologo | Raro vederla in Italia in inverno

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rara cicogna nera è riapparsa a Parma. Secondo l'ornitologo Rosario Balestrieri è sempre più presente in Italia dove alcuni esemplari svernano e nidificano: "È un trend in crescita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

