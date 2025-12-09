ciambriello confermato portavoce della conferenza dei garanti territoriali

Tempo di lettura: 3 minuti La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, riunitasi oggi in assemblea a Napoli, ha eletto nuovamente, per la seconda volta, con 61 voti, Samuele Ciambriello, come proprio Portavoce, per il biennio 2025-2027. L’assemblea si è svolta in modalità mista nella sala multimediale del Consiglio Regionale della Campania. La votazione ha avuto luogo a scrutinio palese. Di 99 Garanti di regioni e province autonome, di comuni aventi diritto, in 67 hanno espresso la propria preferenza in presenza, per delega o da remoto, di cui 6 astenuti tra cui lo stesso Ciambriello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

