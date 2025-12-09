ci sono tutte le premesse per una seconda stagione

U ltimo appuntamento, almeno per ora, con L’altro ispettore, interpretato da Alessio Vassallo. Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza puntata della miniserie di Paola Randi, con protagonisti Domenico, ispettore a Lucca, e le vittime di incidenti sul lavoro su cui indaga. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Alessio Vassallo è “L’altro ispettore”, figura esemplare a caccia della verità dietro le morti sul lavoro Mimmo è alle prese con due nuovi casi: quello di una giovane infermiera di 27 anni coinvolta in un incidente stradale e quello di due operai trovati senza vita all’interno di un silo per aver inalato monossido di carbonio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

