Ci opponiamo alle nuove politiche migratorie Ora le Ong vogliono dettar legge in Europa

Le recenti politiche migratorie dell'UE, ispirate alla strategia italiana di esternalizzazione dei confini, stanno suscitando reazioni contrastanti. Mentre il governo italiano ha adottato questa linea, le ONG si oppongono, cercando di influenzare le decisioni e di difendere i diritti dei migranti. Un dibattito acceso che coinvolge strategie, interessi e valori europei.

Il fatto che l'Unione europea abbia deciso di seguire la "linea Meloni" sui migranti, accogliendo l'idea di esternalizzare i confini per gravare meno sui Paesi, significa che in questi tre anni il governo italiano ha lavorato bene e studiato idee valide. Tutto questo nonostate sia stato ostacolato a più riprese dall'opposizione politica e, soprattutto, dalla magistratura. Ora non ci dovrebbero essere più impedimenti alla messa in opera completa dei centri in Albania realizzati dall'Italia, che potrebbero diventare il primo hub europeo per i rimpatri. E proprio per questo motivo le Ong hanno deciso di alzare la voce, per lamentarsi dell'approvazione della norma sui Paesi terzi e della ratifica del patto di migrazione.

Mediterranea Saving Humans ha già annunciato di volersi organizzare per "la disobbedienza e il sabotaggio di queste leggi"