Ci innamoriamo delle nostre mancanze fin quando non impariamo a non farlo

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché restiamo in relazioni che non ci fanno bene?Da dove nasce quel bisogno profondo di essere amati a qualsiasi costo? Esploriamo insieme le origini della dipendenza affettiva, partendo dai nostri primi legami d'infanzia, dai modelli relazionali che hanno plasmato il modo in cui oggi amiamo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

