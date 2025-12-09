Christmas brunch 2025 a Villa Strozzi Machiavelli

Il Christmas Brunch di Villa Strozzi Machiavelli si svolgerà Domenica 21 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 14:30Il buffet prevede: pancakes, uova e bacon, hash browns, crostate di frutta, croissant, french toast, panettone gastronomico, torte salate, finger food, frittura mista, pasta al ragù. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

