Christillin | Folorunsho? Roba da Medioevo Se non viene punito il codice va cambiato

L'ex dirigente sportiva Christillin commenta duramente le parole di Folorunsho, ritenendole una violenza di genere grave e da condannare. Dopo nove anni nel Consiglio FIFA, spiega la necessità di punizioni severi e, se necessario, di modificare il codice etico per contrastare comportamenti così offensivi e pericolosi.

La ex dirigente, per 9 anni nel Consiglio Fifa da rappresentante dell’Uefa sulla frase che il giocatore del Cagliari ha rivolto al romanista Hermoso ("Tua madre deve moriure": "Spaventosa violenza di genere: episodio gravissimo. Ora gesti forti da parte degli uomini". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Christillin: "Folorunsho? Roba da Medioevo. Se non viene punito, il codice va cambiato"

