Choc nel cortile del condominio ragazza di 15 anni trovata agonizzante | è morta

Caffeinamagazine.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Roma si è consumata una tragedia che ha sconvolto il quartiere Conca d’Oro. Una ragazzina di quindici anni è stata trovata agonizzante all’interno di un cortile condominiale in viale Val Padana, poco prima delle 10. L’allarme è scattato quando un residente, uscito per caso nelle aree comuni dello stabile, si è accorto della presenza della giovane riversa a terra in condizioni disperate. In pochi minuti la zona si è riempita di sirene: la Polizia di Stato, con gli agenti dei Distretti Fidene e San Basilio, ha raggiunto l’edificio per avviare le prime verifiche. Secondo quanto ricostruito nei primi momenti, l’adolescente sarebbe stata scoperta intorno alle 9. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

“L’ordigno era attivo, poteva esplodere”: bimbo trova una bomba della Seconda Guerra Mondiale nel cortile di casa e ci gioca, poi la scoperta choc dei genitori

Choc a Roma, minorenne trovata morta in un cortile condominiale: è giallo

choc cortile condominio ragazzaRagazza muore in un cortile a Roma: ipotesi suicidio, indaga la polizia - Nel quartiere Montesacro, a Roma, una giovane è morta all'interno del cortile di un condominio: si parla di suicidio, la polizia è a lavoro senza escludere alcuna pista ... Come scrive msn.com