Choc nel cortile del condominio ragazza di 15 anni trovata agonizzante | è morta

Questa mattina a Roma si è consumata una tragedia che ha sconvolto il quartiere Conca d'Oro. Una ragazzina di quindici anni è stata trovata agonizzante all'interno di un cortile condominiale in viale Val Padana, poco prima delle 10. L'allarme è scattato quando un residente, uscito per caso nelle aree comuni dello stabile, si è accorto della presenza della giovane riversa a terra in condizioni disperate. In pochi minuti la zona si è riempita di sirene: la Polizia di Stato, con gli agenti dei Distretti Fidene e San Basilio, ha raggiunto l'edificio per avviare le prime verifiche. Secondo quanto ricostruito nei primi momenti, l'adolescente sarebbe stata scoperta intorno alle 9.