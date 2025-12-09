Choc a Roma minorenne trovata morta in un cortile condominiale | è giallo

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza è stata trovata senza vita nel cortile condominiale di un palazzo di viale Val Padana, intorno alle 9.50. All'arrivo dei sanitari del 118, la vittima, non ancora identificata ma apparentemente tra i 16 e i 18 anni, respirava a fatica ma è morta poco dopo. Sul posto, impegnati nelle indagini, i poliziotti dei distretti Fidene e San Basilio.  Seguiranno aggiornamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

choc a roma minorenne trovata morta in un cortile condominiale 232 giallo

© Iltempo.it - Choc a Roma, minorenne trovata morta in un cortile condominiale: è giallo

Scopri altri approfondimenti

choc roma minorenne trovataMorta una ragazzina a Roma: è stata trovata agonizzante nel cortile di un condominio - È stata trovata agonizzante nel cortile di un condominio, indagini in corso ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Choc Roma Minorenne Trovata