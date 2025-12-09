Choc a Roma minorenne trovata morta in un cortile condominiale | è giallo
Una ragazza è stata trovata senza vita nel cortile condominiale di un palazzo di viale Val Padana, intorno alle 9.50. All'arrivo dei sanitari del 118, la vittima, non ancora identificata ma apparentemente tra i 16 e i 18 anni, respirava a fatica ma è morta poco dopo. Sul posto, impegnati nelle indagini, i poliziotti dei distretti Fidene e San Basilio. Seguiranno aggiornamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Roma sotto choc: incendio in campo nomadi di Tor Sapienza, un ferito grave - facebook.com Vai su Facebook
"Mi servono soldi, devo andare a ballare". Gli audio choc dei truffatori di Napoli che ingannano gli anziani di Roma ift.tt/JxhiwUN Vai su X
Morta una ragazzina a Roma: è stata trovata agonizzante nel cortile di un condominio - È stata trovata agonizzante nel cortile di un condominio, indagini in corso ... Segnala fanpage.it