Una ragazza è stata trovata senza vita nel cortile condominiale di un palazzo di viale Val Padana, intorno alle 9.50. All'arrivo dei sanitari del 118, la vittima, non ancora identificata ma apparentemente tra i 16 e i 18 anni, respirava a fatica ma è morta poco dopo. Sul posto, impegnati nelle indagini, i poliziotti dei distretti Fidene e San Basilio. Seguiranno aggiornamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Choc a Roma, minorenne trovata morta in un cortile condominiale: è giallo