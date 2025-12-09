Chivu verso Inter Liverpool ballottaggio a tre sulla fascia destra | in vantaggio c’è lui

Inter News 24 Mister Chivu in vista della sfida di questa sera contro il Liverpool deve sciogliere un ballottaggio a tre sulla fascia destra. Ecco chi è in vantaggio. Le scelte di formazione dell’allenatore Cristian Chivu per la sfida di UEFA Champions League di questa sera tra l’ Inter e il Liverpool sono concentrate su due nodi principali: la fascia destra e le condizioni del difensore svizzero Manuel Akanji, colpito da un attacco influenzale. Repubblica analizza gli indizi che conducono alla probabile formazione dei nerazzurri. In attesa del rientro degli infortunati Denzel Dumfries e Matteo Darmian, il dubbio più grande per l’undici iniziale riguardava la corsia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

