Chivu verso Inter Liverpool ballottaggio a tre sulla fascia destra | in vantaggio c’è lui

Internews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Mister Chivu in vista della sfida di questa sera contro il Liverpool deve sciogliere un ballottaggio a tre sulla fascia destra. Ecco chi è in vantaggio. Le scelte di formazione dell’allenatore Cristian Chivu per la sfida di UEFA Champions League di questa sera tra l’ Inter e il Liverpool sono concentrate su due nodi principali: la fascia destra e le condizioni del difensore svizzero Manuel Akanji, colpito da un attacco influenzale. Repubblica analizza gli indizi che conducono alla probabile formazione dei nerazzurri. In attesa del rientro degli infortunati Denzel Dumfries e Matteo Darmian, il dubbio più grande per l’undici iniziale riguardava la corsia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu verso inter liverpool ballottaggio a tre sulla fascia destra in vantaggio c8217232 lui

© Internews24.com - Chivu verso Inter Liverpool, ballottaggio a tre sulla fascia destra: in vantaggio c’è lui

Leggi anche questi approfondimenti

chivu verso inter liverpoolInter, Chivu cambia contro il Liverpool: la scelta su Akanji - Il tecnico nerazzurro rivoluziona la squadra per Anfield: tre cambi sicuri rispetto al Como per il big match di Champions ... Riporta spaziointer.it