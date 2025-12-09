Inter News 24 sul cammino con lui in panchina. Quella che andrà in scena questa sera a San Siro non è una semplice partita di cartello del girone unico di Champions League. Inter-Liverpool è una sfida che, per peso specifico e implicazioni future, vale per tre. Come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, i novanta minuti contro i Reds rappresentano uno snodo cruciale per la stagione della Beneamata, intrecciando motivazioni psicologiche, obiettivi sportivi e traguardi finanziari fondamentali per il club di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, 3 motivi per battere il Liverpool: può superare anche Inzaghi! I dati