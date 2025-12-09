Chivu in vista di Inter Liverpool pronto ad optare per una conferma a sorpresa
Inter News 24 In vista del match di questa sera tra Inter e Liverpool mister Chivu è pronto ad optare per una conferma a sorpresa. Vediamo di quale si tratta. Le scelte di formazione dell’allenatore Cristian Chivu per la cruciale sfida di UEFA Champions League di questa sera tra l’Inter e il Liverpool sono ancora in bilico. L’undici iniziale dei nerazzurri dipende, in larga parte, dalla piccola speranza di recuperare il difensore svizzero Manuel Akanji, assente ieri ad Appiano Gentile a causa di una sindrome influenzale. L’assenza di Akanji alla rifinitura della vigilia ha costretto il tecnico a studiare alternative per il reparto difensivo, fondamentale per arginare l’attacco dei Reds. 🔗 Leggi su Internews24.com
