Chivu ha sciolto l’ultimo dubbio decisione finale su Akanji | ecco l’11 a cui si affiderà per Inter Liverpool
Inter News 24 . L’anticipazione. L’allarme è rientrato definitivamente e per Cristian Chivu arriva la notizia più attesa a ridosso della cruciale sfida di Champions League. Manuel Akanji ha recuperato al 100% dall’attacco influenzale che lo aveva messo in dubbio nei giorni scorsi e sarà regolarmente in campo dal primo minuto nella notte di gala di San Siro contro il Liverpool. Il roccioso difensore svizzero, arrivato dal Manchester City, ha convinto lo staff medico e tecnico, scalando le gerarchie e vincendo il ballottaggio per il ruolo di “braccetto” destro nella retroguardia dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter Sassuolo, Chivu ha sciolto gli ultimi dubbi: ecco l’11 che ha in mente!
Chivu Inter, sciolto il dubbio in attacco a fianco di Lautaro: i motivi della scelta
Calhanoglu Inter, Chivu si affida di nuovo al turco: sciolto ogni dubbio, una cosa lo ha aiutato
Marco Barzaghi. RAYE · WHERE IS MY HUSBAND!. Conte torna in testa, esame Toro per il Milan, Chivu cerca l' impresa Liverpool. Lunedì 8 dicembre 2025 #rassegnastampa #edicola #giornali Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa delle prime pagine - facebook.com Vai su Facebook
Chivu top, come ha fatto rinascere l'Inter e perché il difficile viene adesso - La scelta di Marotta si rivela sempre più lungimirante, con il capolavoro di ieri proprio contro il Como del desiderato Cesc Fabregas. Come scrive sport.virgilio.it
Diana Canevarolo, il figlio racconta il dramma della madre trovata morta: “Mi disse come vestirmi al ... lopinionista.it
MasterChef Italia riparte l’11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX ilfattoquotidiano.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Marcell Jacobs al veleno: “Mi hanno spento la scintilla, preso in giro dalla Fidal. Tamberi? Ecco cosa ... gazzettadelsud.it
Arsenal Women–FC Twente Women: sfida chiave per la Women’s Champions League sport.periodicodaily
“Chi vorresti come prossimo premier?”. Gli italiani rispondono così: il sondaggio è clamoroso thesocialpost.it