Inter News 24 . L’anticipazione. L’allarme è rientrato definitivamente e per Cristian Chivu arriva la notizia più attesa a ridosso della cruciale sfida di Champions League. Manuel Akanji ha recuperato al 100% dall’attacco influenzale che lo aveva messo in dubbio nei giorni scorsi e sarà regolarmente in campo dal primo minuto nella notte di gala di San Siro contro il Liverpool. Il roccioso difensore svizzero, arrivato dal Manchester City, ha convinto lo staff medico e tecnico, scalando le gerarchie e vincendo il ballottaggio per il ruolo di “braccetto” destro nella retroguardia dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu ha sciolto l’ultimo dubbio, decisione finale su Akanji: ecco l’11 a cui si affiderà per Inter Liverpool