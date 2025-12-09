Chivu con un solo vero rebus di formazione le ultime verso Inter Liverpool | ecco quale
di Giuseppe Colicchia Chivu con un solo vero rebus di formazione, le ultime verso Inter Liverpool: ecco qual è il grande dubbio del tecnico nerazzurro. Cresce l’attesa per la notte di gala di San Siro, dove alle 21:00 andrà in scena la supersfida di Champions League tra l’Inter e il Liverpool. Cristian Chivu, tecnico che sta plasmando il nuovo corso interista, si avvicina al match con qualche nodo di formazione ancora da sciogliere, complici le fatiche di campionato contro il Como e qualche acciacco fisico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, la difesa potrebbe vedere novità importanti: dopo lo sforzo extra del weekend, è aperto il ballottaggio al centro tra l’esperienza di Francesco Acerbi e quella dell’olandese Stefan De Vrij. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chivu a Prime: «Pio? Uomo vero, merita questo. Importante partire bene. La mia Inter? No, questa è l’Inter. Poi il siparietto»
Chivu sorride: "Bravi tutti, questa è l'Inter. Esposito? Uomo vero, merita solo elogi"
Marotta a tutto tondo: «Abbiamo un grande allenatore, ce lo teniamo stretto. Siamo tutti molto soddisfatti di Chivu. La Serie A ha un vero campione, ecco chi è». Poi parla dell’Allianz Stadium
IL SOGNO NICO PAZ! COSA C'È DI VERO..I DUBBI DI CHIVU, FABREGAS, FORZA CARLO VANZINI, SIAMO CON TE - facebook.com Vai su Facebook
Corsera – Inter-Liverpool, c’è soltanto un vero rebus di formazione - L'aggiornamento dal quotidiano su quelle che potrebbero essere le scelte di Cristian Chivu per la gara di stasera ... Riporta msn.com
