Chivu con un solo vero rebus di formazione le ultime verso Inter Liverpool | ecco quale

di Giuseppe Colicchia Chivu con un solo vero rebus di formazione, le ultime verso Inter Liverpool: ecco qual è il grande dubbio del tecnico nerazzurro. Cresce l’attesa per la notte di gala di San Siro, dove alle 21:00 andrà in scena la supersfida di Champions League tra l’Inter e il Liverpool. Cristian Chivu, tecnico che sta plasmando il nuovo corso interista, si avvicina al match con qualche nodo di formazione ancora da sciogliere, complici le fatiche di campionato contro il Como e qualche acciacco fisico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, la difesa potrebbe vedere novità importanti: dopo lo sforzo extra del weekend, è aperto il ballottaggio al centro tra l’esperienza di Francesco Acerbi e quella dell’olandese Stefan De Vrij. 🔗 Leggi su Internews24.com

