Chiusure nel weekend sulla A9 | lavori tra Como Centro e Chiasso fino a domenica 15 dicembre

Quicomo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo in settimana (qui tutti i dettagli) ma anche nel weekend sono previste chiusure sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Dopo quelle infrasettimanali per lavori di pavimentazione, arrivano nuove limitazioni che interesseranno il tratto tra Como Centro e Chiasso, in direzione del confine. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Treni Lecco-Colico, altri due weekend di chiusure: cosa cambia a ottobre e novembre

Chiusure nel weekend sulla A9: lavori tra Como Centro e Chiasso fino a domenica 15 dicembre - Non solo in settimana ( qui tutti i dettagli) ma anche nel weekend sono previste chiusure sull’autostrada A9 Lainate- Lo riporta quicomo.it