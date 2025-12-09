Chiusure nel weekend sulla A9 | lavori tra Como Centro e Chiasso fino a domenica 15 dicembre
Non solo in settimana (qui tutti i dettagli) ma anche nel weekend sono previste chiusure sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Dopo quelle infrasettimanali per lavori di pavimentazione, arrivano nuove limitazioni che interesseranno il tratto tra Como Centro e Chiasso, in direzione del confine. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Chiusure nel weekend sulla A9: lavori tra Como Centro e Chiasso fino a domenica 15 dicembre - Non solo in settimana ( qui tutti i dettagli) ma anche nel weekend sono previste chiusure sull’autostrada A9 Lainate- Lo riporta quicomo.it
