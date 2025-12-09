Chitarre in evidenza e autolesionismo i Jellygoat presentano il nuovo album Hearts Scars

I Jellygoat tornano con il nuovo album Hearts/Scars, un titolo che richiama le ferite emotive e fisiche legate a traumi, amore e perdita. Un’opera che esplora le cicatrici del cuore, tra introspezione e riflessione, offrendo un viaggio musicale e emotivo intenso e coinvolgente.

Ho inserito per gioco in Google Gemini il titolo assai evocativo dell’ultimo album dei Jellygoat, HeartsScars, ed ecco cosa ne è uscito: “Cicatrici del cuore si riferisce a ferite emotive metaforiche causate da traumi, amore, dipendenza o perdita, spesso esplorate in libri e poesie sulla guarigione, ma può anche letteralmente significare cicatrici miocardiche causate da intenso stress fisico o danni cardiaci in contesti medici. Rappresenta il dolore persistente ma anche il potenziale di recupero, simboleggiando un cuore che ha attraversato difficoltà, ma continua a battere, trovando forza nella fragilità”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

