Children’s charity day Edenlandia ospita migliaia di bambini delle case famiglia

2anews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di bambini delle case famiglia saranno ospiti di Edenlandia: mercoledì 10 dicembre dalle ore 16 l’evento di solidarietà e beneficenza. Terza edizione del Children’s charity day, l’evento di solidarietà promosso da Edenlandia dove mercoledì 10 dicembre dalle ore 16 sono attesi oltre cinquemila bambini. Dopo i primi tre giorni di CHRISTMASLAND, evento natalizio che . 🔗 Leggi su 2anews.it

