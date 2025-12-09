Chiesa chiusa nel giorno dell’Immacolata fedeli tra stupore e delusione

La chiusura della chiesa nel giorno dell’Immacolata ha suscitato sorpresa e delusione tra i fedeli, che si aspettavano una giornata di festa e preghiera. Invece, la comunità si è trovata di fronte a un’improvvisa chiusura, generando sconcerto e amarezza tra i devoti. Un episodio che ha scosso la tradizionale celebrazione dell’importante ricorrenza religiosa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Doveva essere una giornata di festa, preghiera e condivisione per la comunità parrocchiale ma si è trasformata in una mattinata di sconcerto e amarezza. Ieri, in occasione della Solennità dellImmacolata Concezione riconosciuta dalla Chiesa Cattolica come festa di precetto la Chiesa Santissima Maria dell’Arco di Frignano gestita dal parroco don Vittorio Carpi è rimasta inaspettatamente chiusa. Nonostante l’importanza liturgica della ricorrenza, che tradizionalmente apre il periodo delle festività natalizie e richiama numerosi fedeli alla partecipazione eucaristica, non è stata officiata alcuna celebrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

