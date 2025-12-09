Chiesa appeso a Salah e atteso da Conte e Gasp

Federico Chiesa, protagonista di un'estate di voci di mercato e di desideri di ritorno, sembra avvicinarsi a un possibile trasferimento in Italia. La sua situazione, tra appoggi e aspettative, suscita emozioni e riflessioni nel mondo del calcio, mentre il giocatore si trova al centro di un percorso che potrebbe riaccendere vecchi sogni e passioni.

Nostalgia canaglia l'avrebbe definita Al Bano. Lo stesso sentimento che pervade Federico Chiesa, sempre più orientato a tornare in Italia. Magari già a gennaio visto che a Liverpool ormai veste soltanto i panni di riserva. Col tecnico Arne Slot che gli concede appena una manciata di minuti a partita. Troppo poco per sentirsi protagonista, nonostante Fede qualche segnale di risveglio l'abbia dato lasciando il segno in varie gare seppur da subentrante. Ecco perché il Napoli lo tiene sempre d'occhio (Conte resta un suo grande estimatore). Attenzione però alla Roma: Chiesa sarebbe perfetto per il 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini come esterno offensivo largo a sinistra ma destro di piede. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chiesa appeso a Salah e atteso da Conte e Gasp

