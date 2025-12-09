Chichizola uscita non impeccabile Massolin incubo per i calabresi

Nell'incontro tra Chievo e Catanzaro, le prestazioni dei portieri sono state determinanti. Chichizola si distingue per un’uscita non impeccabile, mentre Massolin si conferma un incubo per i calabresi. Ecco un'analisi dettagliata delle prestazioni tra i pali e gli episodi chiave della partita.

CHICHIZOLA 5,5 Al di là del gol o non gol di Antonini, l’uscita sul corner che genera il pari del Catanzaro è tutt’altro che impeccabile. Sull’azione decisiva Pittarello gli toglie il tempo e lui lo aggancia per un rigore solare. TONOLI 5,5 Una partita sin lì discreta, rovinata nell’azione decisiva quando si fa anticipare da Pittarello che si può presentare solo davanti alla porta. ADORNI 5,5 Vedi Tonoli. Bene su Iemmello per tutta la gara, poi al novantesimo sul lungo rinvio di Pigliacelli si fa anticipare colpevolmente da Cissè che di testa dà il via all’azione che sfocia nel rigore. NIELING 6,5 Gioca una partita senza grosse sbavature, portando su diversi palloni e rimanendo sempre sul pezzo in fase difensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chichizola, uscita non impeccabile. Massolin, incubo per i calabresi

Approfondisci con queste news

Chichizola, uscita non impeccabile. Massolin, incubo per i calabresi - CHICHIZOLA 5,5 Al di là del gol o non gol di Antonini, l’uscita sul corner che genera il pari del Catanzaro è tutt’altro che impeccabile. Secondo msn.com