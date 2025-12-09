Chiarire se l' attività dei laboratori di analisi negli ospedali Vaio e Santa Maria subirà riduzione
L'articolo affronta la questione della possibile riduzione dell'attività dei laboratori di analisi negli ospedali di Vaio e Santa Maria di Borgo Val di Taro, in seguito alla riorganizzazione dell'Ausl di Parma. La giunta dell'Emilia-Romagna è chiamata a chiarire se questa riorganizzazione comporterà una diminuzione delle prestazioni e quali saranno le modalità operative future.
La giunta dell'Emilia-Romagna chiarisca se, con la programmata riorganizzazione dell'Ausl di Parma, l'attività dei laboratori analisi di patologia clinica degli ospedali di Vaio e Santa Maria di Borgo Val di Taro, nel parmense, subirà una riduzione e se le analisi saranno effettuate per i soli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
