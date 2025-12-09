Chiariello | Ho visto un Milan in crescita Scudetto? Duello Napoli contro Milano

Umberto Chiariello analizza l'andamento del Milan, evidenziando una crescita significativa della squadra. Il giornalista napoletano commenta la situazione in ottica scudetto, considerando un duello tra Napoli e Milano come possibile scenario di testa in questa stagione. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulla forma e le prospettive delle formazioni meneghine nel campionato attuale.

Umberto Chiariello, giornalista sportivo di fede napoletana, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni di Radio CRC: le parole sul Milan.

Da Napoli, Chiariello: "Ho visto un Milan in crescita. Quindi, in questo momento, non è solo Napoli-Inter il duello principale, ma è Napoli contro Milano" - Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC sulla lotta Scudetto, che, secondo il collega, comprende anche il Milan: "Si gioca col Benfica ... Si legge su milannews.it