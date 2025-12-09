Chiariello | Ho visto un Milan in crescita Scudetto? Duello Napoli contro Milano

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Umberto Chiariello analizza l'andamento del Milan, evidenziando una crescita significativa della squadra. Il giornalista napoletano commenta la situazione in ottica scudetto, considerando un duello tra Napoli e Milano come possibile scenario di testa in questa stagione. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulla forma e le prospettive delle formazioni meneghine nel campionato attuale.

Umberto Chiariello, giornalista sportivo di fede napoletana, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni di Radio CRC: le parole sul Milan.

chiariello ho visto milanDa Napoli, Chiariello: "Ho visto un Milan in crescita. Quindi, in questo momento, non è solo Napoli-Inter il duello principale, ma è Napoli contro Milano" - Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC sulla lotta Scudetto, che, secondo il collega, comprende anche il Milan: "Si gioca col Benfica ... Si legge su milannews.it