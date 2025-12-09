Chiaravalle cerca di rubare due bici | arrestato resta in carcere

A Chiaravalle, un tentativo di furto aggravato è stato sventato dai carabinieri, che hanno arrestato un uomo intento a rubare due biciclette. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato il peggio, portando alla detenzione dell'arrestato.

CHIAVARALLE (Ancona), 9 dicembre 2025 - Mattinata movimentata a Chiaravalle, dove l'intervento tempestivo dei carabinieri ha sventato un tentato furto aggravato ai danni di un negozio di abbigliamento e oggetti usati. A finire in manette è stato un giovane di 28 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti penali. L'episodio si è verificato nelle prime ore di ieri, giorno festivo. Il ventottenne, dopo aver forzato la porta d'ingresso del locale, si è introdotto all'interno con l'intento di rubare. L'obiettivo, in questo caso, era costituito da due biciclette di valore, stimate complessivamente attorno ai 1.