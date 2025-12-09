Chi sono i Krampus? Tra folklore e tradizione natalizia

I Krampus sono figure mitiche legate alle tradizioni natalizie, spesso opposte allo spirito gioioso di Santa Claus. Originari dell’Europa centrale, rappresentano un’affascinante miscela di folklore e credenze popolari. In questo articolo, esploreremo le origini e il significato di queste creature, tra miti antichi e rituali natalizi.

Se vi chiedessi di pensare a una tradizione tipica del periodo, cosa immaginereste? La tavola imbandita per la vigilia o la tombola in famiglia? Magari scartare i regali il 25 dicembre indossando pigiami coordinati, oppure addobbare l'albero di natale l'8 dicembre? Usanze indubbiamente gioiose anche se, per alcuni, potrebbe non essere stato il primo pensiero. Nell'Italia settentrionale, infatti, tra i mercatini e la folla potreste scorgere – senza troppe difficoltà – i Krampus, uomini-caproni particolarmente inquietanti. Visto che evitare l'eye contact potrebbe non garantirvi l'immunità, è il caso di approfondire l'origine e lo sviluppo di queste figure.

