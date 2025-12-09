Chi sono i finalisti del Grande Fratello 2025 e perché la semifinale è esplosa su Padre Chirurgo

La semifinale del Grande Fratello 2025 ha acceso l’interesse dei fan, con i finalisti annunciati e un televoto decisivo. Simona Ventura ha aperto l’evento con un motto suggestivo, creando aspettative e tensione. Ecco chi sono i concorrenti ancora in gara e i motivi che hanno contribuito a rendere questa semifinale così esplosiva.

I finalisti del Grande Fratello e l’ultimo televoto. Simona Ventura ha dato il via alla semifinale del Grande Fratello dell’8 dicembre con un motto che più che tv sembrava rituale: «Fuoco cammina con me». Ed effettivamente le fiamme non hanno tardato. Undici concorrenti in gioco, atmosfera tesa, premi in ballo ma anche confronti al vetriolo. I nomi sono ormai tracciati: Giulia e Jonas, blindati già da settimane, raggiunti da Grazia e Anita al termine di una puntata che ha bruciato nervi, alleanze e strategie. Il quinto posto, però, resta sospeso tra Omer e Domenico: il televoto si chiuderà il 15 dicembre i n apertura dell’ultimo atto del reality di Canale 5. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi sono i finalisti del Grande Fratello 2025 e perché la semifinale è esplosa su “Padre Chirurgo”

