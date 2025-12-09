Chi sono i bambini chirurgici | le cose da sapere e a chi rivolgersi per supporto

I bambini chirurgici sono neonati che necessitano di interventi chirurgici immediati a causa di malformazioni o condizioni congenite. Questa realtà, spesso inattesa, richiede un supporto specializzato e un'assistenza tempestiva. Conoscere le principali problematiche e le strutture di riferimento è fondamentale per garantire il miglior percorso di cura e supporto per le famiglie coinvolte.

Che un nascituro sia affetto da malformazioni e condizioni tali da richiedere un intervento chirurgico nelle prime ore o giorni di vita è un’eventualità cui difficilmente si pensa. Eppure, anche se rari (a livello europeo il censimento europeo della chirurgia pediatrica pubblicato sull’ European Journal of Pediatric Surgery stima un’incidenza di circa lo 0,8%), sono situazioni che non possono essere ignorate o derubricate a un valore percentuale. In questi casi si parla di bambini chirurgici, una definizione che comprende feti, neonati, bambini e adolescenti affetti da malformazioni complesse che richiedono, spesso già dalle prime ore di vita, interventi chirurgici complessi e una gestione terapeutica che dura per anni o anche per tutta la vita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Chi sono i bambini chirurgici: le cose da sapere e a chi rivolgersi per supporto

