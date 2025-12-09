Chi è l’ex moglie di Pago la bellissima Miriana Trevisan e mamma di suo figlio | Il divorzio non è stato semplice

Nel 2003 Pago ha sposato Miriana Trevisan da cui si è separato nel 2006; i due sono tornati insieme nel 2008, per poi separarsi definitivamente nel 2013. Nonostante la separazione, al momento di firmare le carte del divorzio, Pago e Miriana sono tornati insieme: era il 2008 e proprio qualche tempo dopo i due hanno messo al mondo il loro unico figlio, Nicola. Nel 2013, dopo cinque anni dalla loro rappacificazione, la moglie di Pago e il cantante si sono separati nuovamente e lui si è legato ad un’altra donna, Serena Enardu. Oggi, dopo più di dieci anni dalla separazione tra Miriana Trevisan e Pago, le cose vanno meglio: “Siamo come fratelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

