Chi è l’ex moglie di Pago la bellissima Miriana Trevisan e mamma di suo figlio | Il divorzio non è stato semplice
Nel 2003 Pago ha sposato Miriana Trevisan da cui si è separato nel 2006; i due sono tornati insieme nel 2008, per poi separarsi definitivamente nel 2013. Nonostante la separazione, al momento di firmare le carte del divorzio, Pago e Miriana sono tornati insieme: era il 2008 e proprio qualche tempo dopo i due hanno messo al mondo il loro unico figlio, Nicola. Nel 2013, dopo cinque anni dalla loro rappacificazione, la moglie di Pago e il cantante si sono separati nuovamente e lui si è legato ad un'altra donna, Serena Enardu. Oggi, dopo più di dieci anni dalla separazione tra Miriana Trevisan e Pago, le cose vanno meglio: "Siamo come fratelli.
L’ex moglie, già manager della Nefrocenter e prima di una società di eventi, che secondo Roberto Palumbo, il primario arrestato doveva essere tenuta all’oscuro dei suoi guadagni per abbassare il rateo di quanto le è dovuto nella causa di separazione. Una c - facebook.com Vai su Facebook
