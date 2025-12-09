Pago e Serena Enardu sono tornati insieme. Lo scorso novembre arrivò la proposta di matrimonio, ma a maggio, nonostante lui avesse parlato di nozze in tv, lei annunciò la rottura dal cantante. La loro storia che dura da oltre undici anni, nonostante gli alti e bassi, ha ritrovato il sereno e un’ora fa, con un post condiviso su Instagram, hanno annunciato il loro ritorno di fiamma. “Piango, vi amo” ha commentato Elga Enardu. Nel video, Pago canta Una lunga storia d’amore per la compagna e futura sposa. La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu prosegue da oltre undici anni, e nonostante gli alti e bassi, lo scorso novembre lui le chiese di sposarlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la compagna attuale di Pago? Dopo infiniti tira e molla, c’è sempre Serena Enardu