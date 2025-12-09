Chi è la compagna attuale di Pago? Dopo infiniti tira e molla c’è sempre Serena Enardu
Pago e Serena Enardu sono tornati insieme. Lo scorso novembre arrivò la proposta di matrimonio, ma a maggio, nonostante lui avesse parlato di nozze in tv, lei annunciò la rottura dal cantante. La loro storia che dura da oltre undici anni, nonostante gli alti e bassi, ha ritrovato il sereno e un’ora fa, con un post condiviso su Instagram, hanno annunciato il loro ritorno di fiamma. “Piango, vi amo” ha commentato Elga Enardu. Nel video, Pago canta Una lunga storia d’amore per la compagna e futura sposa. La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu prosegue da oltre undici anni, e nonostante gli alti e bassi, lo scorso novembre lui le chiese di sposarlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Gianni Rivera, chi sono l’ex compagna Elisabetta Viviani e l’attuale moglie Laura Marconi
Sappiamo che la carrozzina è molto più di un ausilio: è una compagna di viaggio. Con il tempo diventa parte della tua storia, dei tuoi ricordi e della tua indipendenza. Siamo curiosi: Da quanto tempo utilizzi la tua attuale carrozzina? Scrivilo nei commenti! #p - facebook.com Vai su Facebook
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it