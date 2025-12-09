Chi è Gow il fedelissimo di Comolli che sta insidiando la candidatura di Ottolini | dal Liverpool alla retrocessione danese la sua carriera e non solo

Chi è Gow, il ritratto del possibile nuovo ds bianconero: una vita nei Reds, l’incrocio con l’AD e l’ultima tappa amara all’Aalborg. Il casting per il ruolo di Direttore Sportivo della Juventus si è arricchito di un colpo di scena improvviso, spostando l’attenzione dai confini nazionali a quelli internazionali. Se fino a ieri la nomina di Marco Ottolini sembrava una formalità, l’inserimento prepotente di una candidatura estera ha sparigliato le carte in tavola. Ma chi è Gow, l’uomo che potrebbe soffiare la poltrona all’ex dirigente del Genoa? James Gow è un profilo che incarna perfettamente la visione globale dell’Amministratore Delegato Damien Comolli, con il quale condivide un passato professionale importante e una stima reciproca che potrebbe fare la differenza nella scelta finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

