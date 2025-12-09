Chi è Allara il difensore colosso della Juventus Under 15 | personalità da vendere per un classe 2011 Il focus

di Fabio Zaccaria Chi è Allara, il difensore centrale classe 2011 già nel giro della Nazionale italiana: grinta, visione e tempismo. Caratteristiche e identikit del giocatore della Juventus Under 15 di mister Pecorari. La Juventus Under 15 di mister Pecorari torna a fare punti dopo la sconfitta esterna di Parma: i bianconeri però non vanno oltre il 2-2 casalingo contro un ottimo Cesena, squadra davvero tosta e ben organizzata. Fra chi ha meglio performato nella gara contro i romagnoli è presente senza dubbio Lorenzo Allara, difensore classe 2011 già nel giro della Nazionale italiana di Battisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

