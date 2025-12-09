Chelsea–Roma Women | le giallorosse pronte a volare a Londra
Domani 10 dicembre, l’AS Roma Femminile sarà impegnata in trasferta a Londra contro il Chelsea Women, in una sfida valida per la fase a gironi di UEFA Women’s Champions League. Dopo un inizio di stagione europeo complicato, le giallorosse cercano un risultato importante che possa dare morale e fiducia al gruppo. Il tecnico Luca Rossettini ha ufficializzato la lista delle 22 convocate, con l’intento di affidarsi a una rosa compatta e pronta a dare il massimo su un campo difficile e stimolante. Le calciatrici scelte per la trasferta londinese sono Babajide, Baldi, Bergamaschi, Corelli, Di Guglielmo, Dragoni, Galli, Giugliano, Greggi, Heatley, Kuhl, Lukasova, Oladipo, Pandini, Pante, Pilgrim, Rieke, Soggiu, Thogersen, Valdezate, Ventriglia e Viens. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
