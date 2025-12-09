Chef in Camicia cibo buono in tutti i sensi | per Natale arriva la donazione a Pane Quotidiano
Milano – Racconta il cibo e lo dona rafforzando il suo impegno nel sociale: Chef in camicia, media community del food, nei giorni scorsi ha fatto una donazione natalizia di oltre 200 kg di generi alimentari a Pane Quotidiano Onlus e annunciato l'avvio di un impegno continuativo a sostegno delle persone in difficoltà, in linea con la propria identità di cucina inclusiva. Questa iniziativa arriva nell'anno in cui Chef in Camicia celebra i suoi primi dieci anni di attività. La donazione comprende pasta, conserve, legumi, farine, sughi e altri prodotti a lunga conservazione, destinati alle famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Chef in Camicia (1.900.000 follower) con il founder Nicolò Zambello aderisce alla campagna #cucinaitalianaunesco durante evento Ecodigital Verso il 2050 a Milano con FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI e @eurotoque Grazie a Fedegroup - Food&Bever - facebook.com Vai su Facebook
“Chef in camicia”, cibo buono in tutti i sensi: per Natale arriva la donazione a Pane Quotidiano - La media community del food, che compie dieci anni, ha donato oltre duecento chili di generi alimentari alla realtà no profit. Si legge su msn.com