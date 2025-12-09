Milano – Racconta il cibo e lo dona rafforzando il suo impegno nel sociale: Chef in camicia, media community del food, nei giorni scorsi ha fatto una donazione natalizia di oltre 200 kg di generi alimentari a Pane Quotidiano Onlus e annunciato l'avvio di un impegno continuativo a sostegno delle persone in difficoltà, in linea con la propria identità di cucina inclusiva. Questa iniziativa arriva nell'anno in cui Chef in Camicia celebra i suoi primi dieci anni di attività. La donazione comprende pasta, conserve, legumi, farine, sughi e altri prodotti a lunga conservazione, destinati alle famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Chef in Camicia”, cibo buono in tutti i sensi: per Natale arriva la donazione a Pane Quotidiano