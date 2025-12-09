Che vergogna Scoppia il caso dopo l’apertura del presepe in strada proteste al sindaco

Le discussioni attorno alle celebrazioni natalizie tornano a infiammare l’opinione pubblica, alimentate quest’anno da una sensibilità collettiva che sembra oscillare tra il desiderio di rinnovamento e la difesa strenua della tradizione. Su social e quotidiani, nelle piazze e nei consigli comunali, il tema degli addobbi e delle raffigurazioni religiose viene affrontato con toni sempre più accesi, trasformando ciò che un tempo appariva come un semplice rito annuale in un terreno di scontro identitario. Il Natale, con i suoi simboli più riconoscibili, diventa così lo specchio di un Paese che si interroga su come conciliare memoria culturale e nuove forme espressive. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. E a Bologna scoppia la bufera: "Vergogna"

VANDALIZZATO IL PRESEPE DI CILAVEGNA: SCOPPIA L’INDIGNAZIONE DELLA COMUNITÀ CILAVEGNA – È con rammarico che la comunità locale denuncia un episodio di vandalismo avvenuto nelle ultime ore: il presepe allestito con cura e dedizione d - facebook.com Vai su Facebook

"Sentire andate a lavorare è una vergogna" esplode #Gattuso ma che brutta Italia ... Vai su X

Schlein attacca il governo dopo il caso Ranucci, Meloni furiosa: “Vergogna, siamo al delirio” - La segretaria del Pd Schlein, al congresso dei Socialisti europei, ha espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci e detto che “la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. Scrive fanpage.it