Che sia luce di speranza Pisa accende l’albero di Natale e si tuffa nell’aria di festa

Pisa dà il via alle festività natalizie accendendo l’albero di Natale in piazza XX Settembre. Con le melodie delle voci bianche della scuola Bonamici, la cerimonia ha segnato l’inizio di un periodo di festa e allegria nella città, invitando residenti e visitatori a vivere l’atmosfera magica del Natale.

Pisa, 9 dicembre 2025 – Sulle note delle voci bianche della scuola Bonamici, Pisa ha acceso ieri l’albero di Natale in piazza XX Settembre, inaugurando ufficialmente la stagione delle feste. Un momento che il sindaco Michele Conti ha definito un segnale importante per la città, ricordando l’intenzione dell’amministrazione di offrire “una luce di speranza per i nostri cittadini e far sentire la vicinanza dell’amministrazione comunale a tutti i pisani, oltre alla volontà di non lasciare indietro nessuno”. Insieme a lui, l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, che ha spiegato come l’accensione dell’albero “lanci un messaggio di pace e condivisione, accompagnato dall’augurio dei bambini della Bonamici per portare speranza tra noi e con il mondo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

