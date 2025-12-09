Che sia luce di speranza Pisa accende l’albero di Natale e si tuffa nell’aria di festa

Pisa dà il via alle festività natalizie accendendo l’albero di Natale in piazza XX Settembre. Con le melodie delle voci bianche della scuola Bonamici, la cerimonia ha segnato l’inizio di un periodo di festa e allegria nella città, invitando residenti e visitatori a vivere l’atmosfera magica del Natale.

Pisa, 9 dicembre 2025 – Sulle note delle voci bianche della scuola Bonamici, Pisa ha acceso ieri l’albero di Natale in piazza XX Settembre, inaugurando ufficialmente la stagione delle feste. Un momento che il sindaco Michele Conti ha definito un segnale importante per la città, ricordando l’intenzione dell’amministrazione di offrire “una luce di speranza per i nostri cittadini e far sentire la vicinanza dell’amministrazione comunale a tutti i pisani, oltre alla volontà di non lasciare indietro nessuno”. Insieme a lui, l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, che ha spiegato come l’accensione dell’albero “lanci un messaggio di pace e condivisione, accompagnato dall’augurio dei bambini della Bonamici per portare speranza tra noi e con il mondo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Che sia luce di speranza”. Pisa accende l’albero di Natale e si tuffa nell’aria di festa

Contenuti che potrebbero interessarti

Un Buongiorno speciale di Luce e Speranza, in preparazione alla ’ Venerdì mattina, tutti gli ordini scolastici dell’Istituto, ad eccezione dei piccolini dell’Infanzia, hanno iniziato la giornata in palestra con un semplice moment - facebook.com Vai su Facebook

Il fuoco dell’Avvento: simbolo di luce, speranza e rinnovamento abruzzonews.eu/avvento-fuoco-… Vai su X

“Che sia luce di speranza”. Pisa accende l’albero di Natale e si tuffa nell’aria di festa - Il sindaco Conti: “Testimonia la volontà dell’amministrazione di non lasciare indietro nessuno” ... Come scrive lanazione.it