Che ci frega del paziente Dializzati smistati come pacchi e società per nascondere la mazzette Ecco il sistema Palumbo
“Tanto a noi de una paziente che ce ne frega, il posto dialisi ce l'ha, se si trova male è un problema suo”. La frase è una di quelle intercettate e presenti nell'ordinanza insieme ad altre, tra cui quella relativa a presunti festeggiamenti in merito al numero dei pazienti raggiunto: “Brindiamo”. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ad avere il posto "migliore" nelle strutture private, offerte come posizioni privilegiate, era chi era disposto a sganciare soldi. E non si tenevano di certo in conto criteri di beneficio ai malati, come la vicinanza della struttura alla casa del paziente. C'erano cose pi - facebook.com Vai su Facebook
Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno firmato una clausola molto particolare: hanno fatto bene! donnapop.it
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com