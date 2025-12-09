ChatGPT 5 condiviso | il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese

Pantareinews.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se c’è una regola non scritta per i regali di Natale tecnologici, è questa: regala qualcosa che guardi al futuro, non al passato. E in questo momento, il futuro ha un nome preciso: ChatGPT 5. Il salto generazionale nell’Intelligenza Artificiale è appena avvenuto. Il nuovo modello non è solo “più veloce”: è più empatico, ragiona con una logica quasi umana e gestisce compiti complessi che fino a ieri sembravano impossibili. Tutti lo vogliono provare, tutti lo vogliono usare per studiare o lavorare meglio. Tuttavia, l’accesso a questa tecnologia d’élite ha solitamente un prezzo elevato, spesso superiore ai 20 euro mensili sui canali ufficiali. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

chatgpt 5 condiviso il regalo tech dell8217anno a soli 5758364 al mese

© Pantareinews.com - ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese

ChatGPT Plus aumenta i costi: l’abbonamento condiviso è la soluzione

ChatGPT avvia il test pilota per le chat di gruppo: l’IA diventa un collaboratore condiviso

ChatGPT 5 Plus a 5,75€/mese: come funziona l’abbonamento condiviso e perché conviene

OpenAI testa l'imposizione di un nuovo limite di messaggi settimanali per ChatGPT-5 Thinking - OpenAI sta testando la possibilità di imporre un nuovo numero limite di messaggi settimanali per ChatGPT- Scrive multiplayer.it