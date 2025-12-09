Charlene di Monaco dall’abito aderente alla pelliccia | così rivoluziona i look di Natale

Charlene di Monaco ha dato sfoggio della sua classe con una serie di look che ha indossato per i molti impegni in vista del Natale. La Principessa non ha mancato di inserire un tocco fuori dagli schemi e dal bon ton di Corte, confermando l’aspetto ribelle del suo carattere. Charlene di Monaco, uno stile essenziale e rivoluzionario. Charlene di Monaco ha da sempre preso le distanze in fatto di look (e non solo) dall’altra Principessa di Monaco, ossia sua cognata Carolina. Se la sorella di Alberto predilige i brand francesi, in particolare Chanel con cui ha stretto una lunghissima amicizia, e outfit estremamente femminili, Charlene sceglie spesso marchi più di nicchia, con diverse eccezioni che spaziano da Armani a Elie Saab, passando per Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Dilei.it

