Champions oggi Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea – Le partite in diretta
Oggi torna la Champions League con due sfide di grande interesse: Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea, valide per la sesta giornata della fase a gironi. Le partite si disputano martedì 9 dicembre, offrendo agli appassionati calcio emozioni e confronti tra alcune delle principali squadre europee.
(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, martedì 9 dicembre, si giocano i due big match Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea per la sesta giornata della fase campionato. Due partite cruciali in ottica qualificazione al prossimo turno: la squadra di Chivu è al momento quarta con 12 punti, mentre i bergamaschi sono decimi a 10 punti e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Dove vedere la Champions League oggi in tv: calendario 16 settembre, orari, elenco partite, streaming
Pronostici di oggi 16 settembre: il debutto in Champions della Juventus
Champions League, le partite di oggi in TV: orario e calendario della prima giornata
Atalanta-Chelsea oggi in Champions League: orario, probabili formazioni, precedenti e dove vederla in tv Bergamaschi in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta contro l'Hellas Verona - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Liverpool diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE - In un Meazza sold out, i nerazzurri di Chivu sfidano la squadra di Slot, in crisi di risultati e squassata dal caso Salah. Si legge su corrieredellosport.it
Elisabetta Gregoraci passione knitwear: i look caldi (ma stilosi) a St. Moritz dilei.it
Dopo il reddito di cittadinanza… arriva il “reddito di rimettiti a lavorà” dilei.it
Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, la metà a Gaza tv2000.it
Roma: rapimenti e torture per recuperare debiti di droga, 11 baby pusher indagati iltempo.it
Inter-Liverpool (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici infobetting.com
Verona, la casa di Giulietta diventa a pagamento: è polemica tgcom24.mediaset.it