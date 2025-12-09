Champions oggi Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea – Le partite in diretta

Webmagazine24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi torna la Champions League con due sfide di grande interesse: Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea, valide per la sesta giornata della fase a gironi. Le partite si disputano martedì 9 dicembre, offrendo agli appassionati calcio emozioni e confronti tra alcune delle principali squadre europee.

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, martedì 9 dicembre, si giocano i due big match Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea per la sesta giornata della fase campionato. Due partite cruciali in ottica qualificazione al prossimo turno: la squadra di Chivu è al momento quarta con 12 punti, mentre i bergamaschi sono decimi a 10 punti e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Dove vedere la Champions League oggi in tv: calendario 16 settembre, orari, elenco partite, streaming

Pronostici di oggi 16 settembre: il debutto in Champions della Juventus

Champions League, le partite di oggi in TV: orario e calendario della prima giornata

champions oggi inter liverpoolInter-Liverpool diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE - In un Meazza sold out, i nerazzurri di Chivu sfidano la squadra di Slot, in crisi di risultati e squassata dal caso Salah. Si legge su corrieredellosport.it