Champions oggi Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea – Le partite in diretta

Oggi torna la Champions League con due sfide di grande interesse: Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea, valide per la sesta giornata della fase a gironi. Le partite si disputano martedì 9 dicembre, offrendo agli appassionati calcio emozioni e confronti tra alcune delle principali squadre europee.

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, martedì 9 dicembre, si giocano i due big match Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea per la sesta giornata della fase campionato. Due partite cruciali in ottica qualificazione al prossimo turno: la squadra di Chivu è al momento quarta con 12 punti, mentre i bergamaschi sono decimi a 10 punti e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it